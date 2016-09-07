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7 сентября 2016 г.

«Серебро» ЧР по мотоболу 4-ый раз подряд выиграл ипатовский «Колос»

Мотоболисты ипатовского «Колоса» выиграли «серебро» чемпионата России четвертый раз подряд

Завершился чемпионат России по мотоболу, в котором успешно выступает ипатовский «Колос». Завершали турнир наши земляки в станице Кирпильской, где встречались с местной командой «Нива-Агрокомплекс». Победа позволяла ставропольской дружине претендовать на «золото». Напряженный поединок, однако, завершился вничью, гарантировав гостям четвертое подряд (!) «серебро» российской чеканки, а хозяевам «бронзу». Чемпионом страны стал клуб «Металлург» из подмосковного Видного.

У «Колоса» четырежды отличился капитан команды Сергей Крошка, еще один гол на счету Николая Облапа. Но на этом мотобольный сезон для ипатовцев не заканчивается. Наши земляки примут участие в международном турнире в честь Дня города Видное. Помимо ставропольских спортсменов и местных «металлургов» за призы соревнований поборются сборные Краснодарского края и Беларуси.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160907/serebro_chr_po_motobolu_4yy_raz_podryad_vyigral_ipatovskiy_kolos_96421.html
Фотография к статье «Серебро» ЧР по мотоболу 4-ый раз подряд выиграл ипатовский «Колос»
Мотоболисты ипатовского «Колоса» выиграли «серебро» чемпионата России четвертый раз подряд
Мотоболисты ипатовского «Колоса» выиграли «серебро» чемпионата России четвертый раз подряд
фото: www.minsport.ru
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«Серебро» ЧР по мотоболу 4-ый раз подряд выиграл ипатовский «Колос»
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