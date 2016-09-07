Российский оргкомитет «Победа» заинтересовался ставропольским опытом патриотического воспитания

Под председательством вице-премьера Российского Правительства Дмитрия Рогозина в Москве состоялось 38-е заседание Российского организационного комитета «Победа».

В нём приняли участие руководители федеральных органов власти, общественных объединений, главы ряда регионов страны, в том числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Открывая обсуждение, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что по инициативе Президента России Владимира Путина оргкомитет «Победа» как полноценный участник включён в ведущуюся на государственном уровне работу по совершенствованию патриотического воспитания в стране – с охватом разных поколений и социальных групп.

Серьёзным направлением является повышение роли и расширение возможностей общественных организаций ветеранов. Вместе с тем, широкий спектр задач стоит перед другими институтами.

Дмитрий Рогозин озвучил ряд выводов социологического опроса, проведённого к заседанию оргкомитета. Как прозвучало, 89% респондентов назвали патриотизм важнейшим фактором развития страны. При этом более 60% опрошенных россиян считают собственную патриотичность и уровень патриотизма в своём окружении высокими или скорее высокими.

– В российском обществе наблюдается подъём патриотизма. Это даёт государству большие возможности, – прокомментировал Дмитрий Рогозин.

Также, по данным опроса, формированию патриотических взглядов, в первую очередь, помогают семья и система образования. Вместе с тем, респонденты поставили органы власти на третье место в ряду тех институтов, которые несут ответственность за патриотическое воспитание.

Организации соответствующей работы был посвящён доклад статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ Николая Панкова. Он подчеркнул, что с 2015 года в России реализуется Стратегия патриотического воспитания, в числе приоритетных установок которой – развитие высокопатриотической личности, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Немаловажным результатом ведущейся работы является повышение показателей призыва на военную службу, сокращение числа «уклонистов».

Единственным докладчиком – представителем губернаторского корпуса стал глава Ставрополья. Напомним, в этом году край в четвёртый раз стал победителем конкурса Министерства обороны РФ по призыву.

Владимир Владимиров представил опыт региона в сфере военно-патриотического воспитания. Соответствующая работа в крае ведется в рамках региональной программы по молодёжной политике. Одно из ключевых её направлений – патриотическое воспитание и допризывная подготовка.

Как отметил глава края, система этой работы включает в себя проверенные временем практики. В их числе военно-спортивная игра «Зарница», традиция которой в крае не прерывалась ни на год, и в этом году игра состоялась на Ставрополье в 42-й раз; сохранены также Посты N1. В школах и учреждения профтехобразования региона ведётся преподавание основ военной службы.

Выработка идей для внедрения новых форм работы происходит на площадке молодёжного Северо-Кавказского форума «Машук».

– Сохраняя старое и внедряя новое, мы не стремимся «вдолбить» в головы молодёжи какие-то установки. Напротив – создаём условия, чтобы она сама нашла для себя здоровые интересы. И через них смогла осознавать себя как часть своего народа и наследников великой истории, которую оставили нам предки, – сказал губернатор.

Этому способствует сеть из 530 военно-патриотических клубов, которая охватывает более 35 тысяч человек. В целом она создает основу для многих «мотивирующих» форм работы. В их числе экспедиции по местам боевой славы в рамках акции «Вахта Памяти», краевой этап туриады-экспедиции «Граница», участники которой вместе с пограничниками проходят до 120 километров горных троп и участвуют в поисковой деятельности. Развивается также туристско-краеведческое движение «Отечество», которое объединяет школьников, увлечённых поисковой, исследовательской и краеведческой работой. Их открытия и находки, в том числе, пополняют фонды школьных музеев – их в крае насчитывается 195, а также действуют 340 комнат и уголков Боевой славы.

– Не случайно такой упор на историю. Как известно, у народа, не знающего своего прошлого, нет и будущего. Мы стараемся детей защитить от тех, кто пытается нас этого будущего лишить – от «интернет-невеж» до сознательных фальсификаторов истории, – подчеркнул глава края.

Одной из форм работы в этом направлении является 17-часовой спецкурс по истории Великой Отечественной войны, который ведётся в краевых школах с 5 по 11 класс.

В целом на Ставрополье на решение задач военно-патриотического воспитания ежегодно направляется до 300 миллионов рублей из всех источников.

Немаловажным показателем результативности ведущейся работы глава края назвал активное участие молодёжи в краевых общественных акциях ко Дню Победы, многие из которых, к слову, инициированы молодыми ставропольцами.

– Самое главное, что у нас есть, – историческая память. Наша задача – сохранить её, и на это опираться в вопросах патриотического воспитания, – подытожил Владимир Владимиров.

Опыт Ставрополья в организации военно-патриотического воспитания будет использован при формировании итогового документа заседания оргкомитета.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160907/rossiyskiy_orgkomitet_pobeda_zainteresovalsya_stavropolskim_opyt_96422.html