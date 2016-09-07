Подозреваемый в краже нефти на Ставрополье скрывался от следствия 4 года

В сентябре 2012 года в отношении жителя Нефтекумского района было возбуждено уголовное дело по факту хищения нефти. Он осуществил врезку в трубопровод, откуда похитил нефтепродукты на общую сумму около 150 тысяч рублей. Подозреваемый от органов следствия скрылся, после чего был объявлен в федеральный ыск. В ходе комплекса мероприятий сотрудниками полиции была получена информация о местонахождении разыскиваемого. В результате 36-летний гражданин задержан и доставлен в Нефтекумский отдел внутренних дел. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160907/podozrevaemyy_v_krazhe_nefti_na_stavropole_skryvalsya_ot_sledstv_96412.html