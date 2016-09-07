Подозреваемые в серии краж задержаны в Благодарненском районе

Сотрудниками отдела МВД России по Благодарненскому району задержаны подозреваемые в хищении чужого имущества. Как установлено, трое злоумышленников, взламывая входные двери, неоднократно проникали в нежилой дом местного жителя, откуда похищали автомобильные шины. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160907/podozrevaemye_v_serii_krazh_zaderzhany_v_blagodarnenskom_rayone_96387.html