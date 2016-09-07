О сезонной работе
– Нужно ли в трудовой книжке работника указывать сведения о сезонной работе?
– Не нужно. Однако условие о сезонном характере работы должно содержаться в трудовом договоре с работником и приказе о его приеме на работу.
– Можно ли заключить трудовой договор о сезонной работе с работником, принимаемым гардеробщиком в школу с октября 2016 года по апрель 2017 года?
– В соответствии со статьей 293 Трудового кодекса сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода, не превышающего, как правило, шести месяцев. Перечни сезонных работ определяются отраслевыми соглашениями, заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства. Работа гардеробщика в действующих перечнях сезонных работ отсутствует. В данной ситуации целесообразно заключить с работником срочный трудовой договор для выполнения заведомо определенной работы, поскольку ее завершение не может быть определено конкретной датой (статья 59 ТК РФ).
– Работник написал заявление на отпуск без сохранения заработной платы. На его период приходится нерабочий праздничный день. Продлевается ли в этом случае продолжительность отпуска без сохранения заработной платы?
– Не продлевается. В соответствии со статьей 120 Трудового кодекса нерабочие праздничные дни не включаются в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Если нерабочий праздничный день приходится на отпуск без сохранения заработной платы, то на его продолжительность это никак не влияет.
– Когда в организации вводится должность инженера по охране труда?
– В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса должность специалиста по охране труда вводится у работодателя, численность работников которого превышает 50 человек. Если численность работников меньше, то либо работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или о введении должности специалиста по охране труда, либо лично осуществляет их функции.