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7 сентября 2016 г.
О сезонной работе / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

О сезонной работе

Трудовой кодекс РФ

– Нужно ли в трудовой книжке работника указывать сведения о сезонной работе?

– Не нужно. Однако условие о сезонном характере работы должно содержаться в трудовом договоре с работником и приказе о его приеме на работу.

– Можно ли заключить трудовой договор о сезонной работе с работником, принимаемым гардеробщиком в школу с октября 2016 года по апрель 2017 года?

– В соответствии со статьей 293 Трудового кодекса сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода, не превышающего, как правило, шести месяцев. Перечни сезонных работ определяются отраслевыми соглашениями, заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства. Работа гардеробщика в действующих перечнях сезонных работ отсутствует. В данной ситуации целесообразно заключить с работником срочный трудовой договор для выполнения заведомо определенной работы, поскольку ее завершение не может быть определено конкретной датой (статья 59 ТК РФ).

– Работник написал заявление на отпуск без сохранения заработной платы. На его период приходится нерабочий праздничный день. Продлевается ли в этом случае продолжительность отпуска без сохранения заработной платы?

– Не продлевается. В соответствии со статьей 120 Трудового кодекса нерабочие праздничные дни не включаются в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Если нерабочий праздничный день приходится на отпуск без сохранения заработной платы, то на его продолжительность это никак не влияет.

– Когда в организации вводится должность инженера по охране труда?

– В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса должность специалиста по охране труда вводится у работодателя, численность работников которого превышает 50 человек. Если численность работников меньше, то либо работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или о введении должности специалиста по охране труда, либо лично осуществляет их функции.

Подготовлено специалистами министерства труда и социальной защиты населения СК
http://www.stapravda.ru/20160907/o_sezonnoy_rabote_96390.html
Фотография к статье О сезонной работе
Трудовой кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ
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