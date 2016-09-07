О больницах и лекарствах говорили ветераны в селе Левокумском

О больницах и лекарствах / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

Краевой совет ветеранов провел в селе Левокумском круглый стол по вопросам медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения пожилых людей и инвалидов в восточных районах края. В разговоре принимали участие заместители министра здравоохранения СК О. Дроздецкая, М. Кузьменко, заместитель председателя Думы края В. Лозовой. Вел заседание председатель краевого совета ветеранов А. Гоноченко. Представители ветеранских организаций обратили внимание участников круглого стола на неукомплектованность медучреждений кадрами, дороговизну некоторых лекарств. В итоге приняты рекомендации по усилению взаимодействия общественных объединений с учреждениями здравоохранения и улучшению медицинского обслуживания.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160907/o_bolnitsakh_i_lekarstvakh_govorili_veterany_v_sele_levokumskom_96391.html