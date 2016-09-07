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7 сентября 2016 г.

Научная конференция о профилактике суицидов начала работу в Ставрополе

Самоубийства среди подростков случаются все чаще

7 сентября в Ставрополе открылась научно-практическая конференция, посвященная профилактики суицидального поведения в детской и подростковой среде. В течение двух дней ведущие психиатры и психологи Ставрополя и Москвы будут говорить о современном состоянии проблем, экстренной психологической помощи при суициде и ранней профилактике.

Несмотря на то, что Ставропольский край относится к числу регионов с наиболее благополучными показателями частоты суицидов, эта тема актуальна и для нашего региона.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160907/nauchnaya_konferentsiya_o_profilaktike_suitsidov_nachala_rabotu__96419.html
Фотография к статье Научная конференция о профилактике суицидов начала работу в Ставрополе
Самоубийства среди подростков случаются все чаще
Самоубийства среди подростков случаются все чаще
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Научная конференция о профилактике суицидов начала работу в Ставрополе
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