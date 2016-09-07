Научная конференция о профилактике суицидов начала работу в Ставрополе

7 сентября в Ставрополе открылась научно-практическая конференция, посвященная профилактики суицидального поведения в детской и подростковой среде. В течение двух дней ведущие психиатры и психологи Ставрополя и Москвы будут говорить о современном состоянии проблем, экстренной психологической помощи при суициде и ранней профилактике.

Несмотря на то, что Ставропольский край относится к числу регионов с наиболее благополучными показателями частоты суицидов, эта тема актуальна и для нашего региона.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160907/nauchnaya_konferentsiya_o_profilaktike_suitsidov_nachala_rabotu__96419.html