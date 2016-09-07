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7 сентября 2016 г.

День Терского казачьего войска отметили ставропольские кадеты

Поздравить с праздником — Днем Терского казачьего войска — учащихся кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра прибыл старейший попечитель кадетки, известный публицист-краевед, первый атаман Ставропольского краевого Союза казаков Петр Федосов, стоявший у истоков возрождения казачества на Северном Кавказе.

– Харизма современного казака не просто в высокой мотивации, а в искренней тяге к достижению конкретной масштабной цели. Не внешняя атрибутика, а подлинно гражданское, христианское мировоззрение и понимание своего долга служения, — с такими словами обратился к собравшимся на плацу кадетки директор школы Алексей Хитров.

Затем под торжественные такты гимна Терского казачьего войска «коробочки» кадетских взводов продефилировали перед гостями школы на учебные занятия. Подлинными «именинниками» были, конечно же, кадеты классов казачьей направленности.

Напомнив, что Терское казачье войско является третьим по старшинству в казачьих войсках, и что оно ведет свой отсчет с 1577 года, когда по указу Ивана Грозного была построена крепость Терки, то есть на 200 лет старше города Ставрополя, П. Федосов высказал согласие прочитать цикл лекций об этикете молодого казака в рамках факультатива военного этикета. И судя по первой реакции школяров, лекции эти станут востребованными в классах не только казачьего профиля.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160907/den_terskogo_kazachego_voyska_otmetili_stavropolskie_kadety_96423.html
Фотография к статье День Терского казачьего войска отметили ставропольские кадеты
В ставропольской кадетке отметили День Терского казачьего войска. Кадетов поздравил первый атаман Ставропольского краевого Союза казаков Петр Федосов
В ставропольской кадетке отметили День Терского казачьего войска. Кадетов поздравил первый атаман Ставропольского краевого Союза казаков Петр Федосов
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