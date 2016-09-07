Дело о грабеже с разбоем в букмекерской конторе Ставрополя направлено в суд
Прокуратурой Промышленного района Ставрополя в суд направлено уголовное дело по обвинению двух граждан в разбое, сообщили в пресс-службе ведомства.
4 декабря 2015 года они прибыли на автомобиле к зданию букмекерской конторы, расположенной на проспекте Кулакова. Там они напали на оператора, приставив к его шее нож, и сотрудницу, которую повалили на пол. Добычей преступников стали сумка женщины, ее кошелек, серебряные серьги, 3000 рублей и денежные средства букмекеров – 26000 рублей. После этого злоумышленники скрылись.