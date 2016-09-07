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Дело о грабеже с разбоем в букмекерской конторе Ставрополя направлено в суд

Прокуратурой Промышленного района Ставрополя в суд направлено уголовное дело по обвинению двух граждан в разбое, сообщили в пресс-службе ведомства.

4 декабря 2015 года они прибыли на автомобиле к зданию букмекерской конторы, расположенной на проспекте Кулакова. Там они напали на оператора, приставив к его шее нож, и сотрудницу, которую повалили на пол. Добычей преступников стали сумка женщины, ее кошелек, серебряные серьги, 3000 рублей и денежные средства букмекеров – 26000 рублей. После этого злоумышленники скрылись.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160907/delo_o_grabezhe_s_razboem_v_bukmekerskoy_kontore_stavropolya_nap_96395.html
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