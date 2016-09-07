Делегация Ставропольского агроуниверситета побывала в Дании

Делегация ученых Ставропольского государственного аграрного университета побывала в ведущих научно-производственных и сельскохозяйственных предприятиях Дании.

Поездка состоялась в рамках научно-исследовательского проекта, осуществляемого под патронажем Министерства сельского хозяйства РФ, по теме «Разработка оптимальной селекционно-технологической модели коровы производственного типа, адаптированного для Юга России». Цель этой программы – совершенствовании системы оценки качества молока и молочной продукции. Наш вуз один из пионеров в продвижении этой прогрессивной идеологии ICAR в России. Эта система предполагает проведение независимого учета продуктивности и оценки качества молока от каждого животного – крупного либо мелкого рогатого скота, а также получение генетически здорового потомства от высокопродуктивных «родителей». Ставропольские ученые курируют внедрение европейской системы качества молочных продуктов уже на базе шестнадцати ведущих племенных животноводческих хозяйств Северного Кавказа.

Ставропольцы побывали на крупнейшей датской фирме по производству лабораторного оборудования для анализов молока, мяса, кормов, сообщили в агроуниверситете. Программа визита включала также посещение лучшего фермерского молочного хозяйства, где продуктивность буренок голштинской породы составляет 12 тысяч килограммов в год. Ферму обслуживают всего четыре человека, коров доят четыре молочных робота, управление стадом производится при помощи системы навигатора.

По итогам поездки достигнуты договоренности о том, что наши ученые, совместно с датскими коллегами, будут разрабатывать новые методы оценки белковых компонентов молока и молпродуктов, в частности, по повышению биологической безопасности продукции. В свою очередь, датская компания выпустит новое оборудование с учетом результатов совместных исследований. Запланирована также кооперация с другими компаниями этой страны в проведении научно-исследовательской работы по расширению возможностей лабораторного оснащения. Кроме того, намечено развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Не исключено, что датские ученые выступят с лекциями для ставропольских студентов.

http://www.stapravda.ru/20160907/delegatsiya_stavropolskogo_agrouniversiteta_pobyvala_v_danii_96382.html