За 3 дня на Ставрополье выявлено 152 нетрезвых водителя

На территории Ставропольского края со 2 по 4 сентября проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Сотрудниками Госавтоинспекции во взаимодействии с другими службами органов внутренних дел было проведено 35 широкомасштабных рейдовых отработкок, 31 специальное мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

В результате от управления транспортными средствами было отстранено 152 нетрезвых водителя, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

http://www.stapravda.ru/20160906/za_3_dnya_na_stavropole_vyyavleno_152_netrezvykh_voditelya_96349.html