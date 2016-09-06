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6 сентября 2016 г.

За 3 дня на Ставрополье выявлено 152 нетрезвых водителя

На территории Ставропольского края со 2 по 4 сентября проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 

Сотрудниками Госавтоинспекции во взаимодействии с другими службами органов внутренних дел было проведено 35 широкомасштабных рейдовых отработкок, 31 специальное мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. 

В результате от управления транспортными средствами было отстранено 152 нетрезвых водителя, сообщили в отделении  пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160906/za_3_dnya_na_stavropole_vyyavleno_152_netrezvykh_voditelya_96349.html
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