В управлении МВД по Ставропольскому краю формируется общественный совет

Главное управление МВД по краю объявляет о начале формирования нового состава общественного совета. В период до 13 сентября все желающие могут направить предложения по включению кандидатур в персональный состав консультативного органа полицейского главка. Предложения необходимо направлять по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102, отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по краю, либо по электронной почте oiosguvdsk@yandex.ru. ГУ МВД по краю предлагает обратить внимание на нормативные документы, регламентирующие деятельность общественного совета, разъясняющие правила формирования, ограничения для вступления, права, задачи и обязанности членов совета. Информация размещена на ведомственном сайте управления в разделе «Общественный совет».

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160906/v_upravlenii_mvd_po_stavropolskomu_krayu_formiruetsya_obschestve_96370.html