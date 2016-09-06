В Туркменском районе прошла благотворительная акция «Соберем ребенка в школу!»

В Туркменском районе по инициативе Центра по работе с молодежью прошла волонтерская акция «Соберем ребенка в школу!», целью которой стало оказание помощи социально незащищенным семьям.

На этот призыв откликнулись неравнодушные жители района, в их числе руководитель предприятия «Эльбрус» К. Долгополов, индивидуальные предприниматели из села Летняя Ставка М. Кривокрысенко и Г. Каримова. В ходе акции приобретены канцелярские товары, альбомы для рисования, новая школьная форма и многое другое. В итоге подарки к новому учебному году получили восемнадцать школьников из семи семей.

http://www.stapravda.ru/20160906/v_turkmenskom_rayone_proshla_blagotvoritelnaya_aktsiya_soberem_r_96343.html