В Ставрополе осужден главарь банды грабителей, орудовавшей в крае и Чечне
Приговором Ставропольского краевого суда осужден руководитель банды Арутюн Оганесян, сообщила пресс-служба прокуратуры СК. Он обвиняется в целом ряде преступлений: грабеже, хищении огнестрельного оружия, незаконном приобретении государственных наград, создании вооруженной банды и руководстве ею.
Судом установлено, что банда совершила в сентябре-октябрь 2015 года ряд грабежей и разбойных нападений на территории Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.
Приговором суда Оганесян. признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 300000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.