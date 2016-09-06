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6 сентября 2016 г.

В Ставрополе осужден главарь банды грабителей, орудовавшей в крае и Чечне

Приговором Ставропольского краевого суда осужден руководитель банды Арутюн Оганесян, сообщила пресс-служба прокуратуры СК. Он обвиняется в целом ряде преступлений: грабеже, хищении огнестрельного оружия, незаконном приобретении государственных наград, создании вооруженной банды и руководстве ею.

Судом установлено, что банда совершила в сентябре-октябрь 2015 года ряд грабежей и разбойных нападений на территории Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

Приговором суда Оганесян. признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 300000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160906/v_stavropole_osuzhden_glavar_bandy_grabiteley_orudovavshey_v_kra_96376.html
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