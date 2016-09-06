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Плюс 100 учебных мест / «Ставропольская правда» от 6 сентября 2016 г.

В поселке Санамер открыт новый учебный блок строящейся школы

Завершено строительство блока начальных классов школы № 15 в поселке Санамер Предгорного района, рассчитанной на 100 учебных мест. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, возведение объекта проходило в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». В торжественном открытии нового комплекса школы приняли участие представители регионального аграрного ведомства. Работы ведутся несколько лет. В прошлом году введен в эксплуатацию блок старших классов на 175 учебных мест. В дальнейшем планируется строительство административного здания с актовым залом и кружковыми кабинетами.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160906/v_poselke_sanamer_otkryt_novyy_uchebnyy_blok_stroyascheysya_shko_96371.html
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