В поселке Санамер открыт новый учебный блок строящейся школы

Завершено строительство блока начальных классов школы № 15 в поселке Санамер Предгорного района, рассчитанной на 100 учебных мест. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, возведение объекта проходило в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». В торжественном открытии нового комплекса школы приняли участие представители регионального аграрного ведомства. Работы ведутся несколько лет. В прошлом году введен в эксплуатацию блок старших классов на 175 учебных мест. В дальнейшем планируется строительство административного здания с актовым залом и кружковыми кабинетами.

http://www.stapravda.ru/20160906/v_poselke_sanamer_otkryt_novyy_uchebnyy_blok_stroyascheysya_shko_96371.html