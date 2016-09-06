В Новопавловске икона вернулась в храм спустя почти 100 лет

В Новопавловске произошло важное и необычное событие в жизни возрождающегося храма Святых апостолов Петра и Павла Пятигорской и Черкесской епархии. На днях прихожанка Мария Бабинина передала храму святую икону, которая, согласно семейному преданию, находилась в Петропавловском храме до его разрушения в 20-х годах прошлого века.

С молитвой и словами признательности образ принял настоятель Петропавловского храма иерей Владислав Цапко. А Мария Бабинина рассказала батюшке о том, как ее ныне почивший супруг несколько лет назад обнаружил икону на чердаке одного из домов, в котором перекрывал кровлю. Он попросил хозяев отдать ему эту икону вместо платы за работу. От них-то он и узнал что икона принадлежала раньше разрушенному храму. С тех пор образ взяла под свою опеку семья Бабининых. На иконе изображены святитель Николай Чудотворец архиепископ Мирликийский, святая мученица Александра и святая мученица Матрона. Так заботами верующих бесценный образ спустя почти сто лет вернулся в родной храм, возрождаемый сегодня потомками его первых прихожан. Отныне эта икона, конечно же, станет особо почитаемой святыней для православных жителей Новопавловска, и они смогут поклониться ей в новом храме, вспоминая тех, кто десятки лет хранил и оберегал образ в непростые для церкви времена.

Наталья БЫКОВА , при содействии пресс-службы Пятигорской и Черкесской

http://www.stapravda.ru/20160906/v_novopavlovske_ikona_vernulas_v_khram_spustya_pochti_100_let_96352.html