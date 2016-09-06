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Самые дешевые макароны / «Ставропольская правда» от 6 сентября 2016 г.

В начале сентября отмечено снижение цен на ряд продуктов в Ставропольском крае

Комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию провел мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания. На начало сентября снизились цены на морковь (более чем на 25 процентов), картофель (на 12 процентов), свежую капусту (почти на 12 процентов), значительно упали цены на яблоки и лук репчатый. Подешевели также сахар, баранина, мука, свинина, говядина, вермишель, пшено, растительное масло и некоторая другая продукция. В то же время прибавили в цене гречневая крупа, сливочное масло, куры, хлеб из ржаной муки, яйца, молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов. Вместе с тем цены на многие социально значимые продукты в нашем крае остаются ниже, чем в соседних регионах. К примеру, сахар-песок у нас стоит в среднем 54,50 руб. за 1 килограмм, в то время как в Чеченской Республике 63,36 руб., в Карачаево-Черкесии 62,20 руб., в Краснодарском крае 57,83 руб. На Ставрополье на фоне всех субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов самые низкие цены на макаронные изделия – 53,10 руб. за 1 килограмм, муку пшеничную – 28,26 руб. за 1 килограмм.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20160906/v_nachale_sentyabrya_otmecheno_snizhenie_tsen_na_ryad_produktov__96372.html
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