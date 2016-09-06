В Кисловодске филармония открыла 122-й «Бархатный сезон» увертюрой Глинки

В минувшую субботу в Кисловодске традиционным фестивалем академической музыки «Бархатный сезон» открыла свой 122-й концертный сезон одна из старейших в России государственных филармоний – Северо-Кавказская имени Сафонова.

Специально к открытию сезона Академический симфонический оркестр и главный дирижер госфилармонии, Лауреат Всероссийского и международного конкурсов Димитрис Ботинис подготовили программу «Три эпохи русской музыки». Перед концертом маэстро вместе с генеральным директором госфилармонии, Заслуженной артисткой России Светланой Бережной дали пресс-конференцию, на которой приоткрыли некоторые «секреты» творчества симфонического оркестра, сообщили о наиболее значимых проектах 122-го сезона, а также об открытии в кисловодском Курзале органного зала и о готовящемся воссоздании старинной Музыкальной раковины.

Димитрис Ботинис всего год как главный дирижер Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова. Он сменил на этом ответственном посту Станислава Кочановского. Прежде в госфилармонии «главным», как правило, ставили умудренных годами и опытом музыкантов. А молодым «светило» только место второго дирижера. Светлана Бережная сломала эту традицию, пригласив на должность «главного» молодого и очень талантливого Станислава Кочановского. И не прогадала. Он успешно работал в Кисловодске, набрался опыта руководства большим музыкальным коллективом. Но со временем Кочановский стал настолько востребованным в стране и в мире дирижером, что у него просто не оставалось времени, чтобы полноценно работать с коллективом Северо-Кавказской госфилармонии. Осознав это, маэстро сам попросил об отставке. И тогда Светлана Бережная предложила пост «главного» еще более молодому человеку – Димитрису Ботинису. Поэтому участников пресс-конференции, естественно, интересовало: как молодой дирижер чувствует себя в чужом городе во главе маститого коллектива? Что уже удалось осуществить и каковы планы?

Димитрис сразу уточнил, что когда он принимал предложение занять должность главного дирижера, и Кисловодск, и Академический симфонический оркестр для него не были чем-то совершенно неведомым. Он прежде уже работал в Северо-Кавказской госфилармонии в качестве приглашенного дирижера. К тому же в Москве наставником Ботиниса был многоопытный дирижер, в большой творческой биографии которого были и годы работы главным дирижером госфилармонии на Кавказских Минеральных Водах.

Маэстро подчеркнул, что с первых дней работы главным дирижером он стремился сделать оркестр «очень живым»:

– Чтобы не терялось сиюминутное творчество, которое происходит в хорошем коллективе во время концерта. Безусловно, весь материал следует очень внимательно и скрупулезно изучать на репетициях. Но я считаю, что хороший дирижер в момент концерта должен привносить новое, «живое», в интерпретацию произведения. Только тогда у слушателей возникает ощущение, что музыка создается прямо сейчас. К этому оркестр должен привыкнуть, должен научиться такому взаимодействию с дирижером. Мне кажется, что за год удалось привнести это качество в оркестр.

Что касается творческих планов, то на этот вопрос маэстро ответил:

– Считаю, что любой русский оперный театр, а также филармония, которая исполняет оперы, должны иметь в своем репертуаре хотя бы одну оперу Римского-Корсакова. Мне кажется, это было бы очень хорошо и для Северо-Кавказской филармонии имени Сафонова.

Что касается программы концерта, открывающего «Бархатный сезон», то о ней Димитрис Ботинис отозвался так:

– Название программы «Три эпохи русской музыки» точно отражает ее содержание. Глинка – «отец» русской музыки. Поэтому вполне естественно, что именно его увертюрой к опере «Руслан и Людмила» мы открываем сезон. Вторую эпоху, на мой взгляд, характеризует симфоническая картина «Буря» Чайковского, а третью – пятая симфония Прокофьева. Я предложил такую программу на открытие «Бархатного сезона» и она понравилась.

Гендиректор госфилармонии Светлана Бережная – сама крупный музыкант, имеющий собственное представление о формировании концертной программы. Она призналась:

– Очень часто наши с маэстро музыкальные идеи совпадают. И это очень приятно.

После такого признания руководителя Димитрис Ботинис откланялся и пошел готовиться к концерту, а Светлана Бережная рассказала журналистам о других сферах деятельности Северо-Кавказской госфилармонии. Прежде всего, о большой и весьма разнообразной программе 122-го сезона.

– У нас будет десять проектов с Санкт-Петербургским Домом музыки, в которых выступят известные исполнители из северной столицы. Также мы откроем «Венские сезоны», венцом которых будет фестиваль «Посвящение», где прозвучит музыка Густава Малера. Сейчас очень тесно работаем со Швейцарским посольством, которое помогает осуществить совершенно новый проект, который называется «Русская Швейцария» и стартует уже первого октября. В его рамках прозвучит швейцарская и русская музыка в исполнении швейцарских и русских музыкантов. А порой – русских по происхождению, но проживающих в Швейцарии музыкантов. Людей, которые стремятся привнести в швейцарскую культуру русское национальное исполнительство. С этой целью к нам из Швейцарии приедет большая делегация исполнителей.

Рассказала Светлана Бережная журналистам и о недавнем триумфе филармонического хора имени Сафонова под руководством дипломанта Всероссийского конкурса Алины Мухамеджановой. На XII международном конкурсе хоровых коллективов «Поющий мир» в Санкт-Петербурге он победил сразу в четырех номинациях: «Смешанный хор», «Духовная музыка», «Современная музыка», «Народная музыка». Такого успеха не ожидал никто, в том числе и сама гендиректор Светлана Бережная. Поскольку теперь очевидно, что филармонический хор имени Сафонова вышел на самый высокий уровень, Алина Мухамеджанова при поддержке Светланы Бережной намерена провести на Кавминводах масштабный фестиваль хоровой музыки.

Ответила гендиректор и на вопросы о «технических» новациях в Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова. Прежде всего, о планирующемся воссоздании Музыкальной раковины. Это открытая сценическая площадка рядом со зданием Курзала находится в оперативном управлении Северо-Кавказской госфилармонии. Очевидно, что она очень нужна курорту.

– На эту тему я общалась и с Министром культуры Российской Федерации, и с его заместителями, – пояснила Светлана Бережная. – Еще несколько лет назад я попросила создать комиссию по реставрации и восстановлению этой Музыкальной раковины. Я часто выступаю за рубежом и вижу, как медленно и бережно там восстанавливают залы, какую огромную подготовительную работу проводят. Сейчас ситуация непростая. Как известно, произошло большое, секвестирование бюджета Министерства культуры. Поэтому пока в там только надеются, что смогут выделить 40 миллионов рублей на восстановление нашей Музыкальной раковины. Будем мечтать и верить.

Большим событием в культурной жизни Кисловодска стал перенос духового органа «Зауэр» из зала детской музыкальной школы имени Рахманинова в концертный зал имени Скрябина в Курзале. Светлана Бережная сама – известная органистка. Она пояснила:

– Я очень давно вынашивала эту идею. Чтобы ее осуществить, мы сняли в Скрябинском зале все мягкие материалы, которые поглощают звук. Потом «зашили» дубовыми панелями боковые стены, «отполировали» задник сцены. Очень важно как звук идет в зал и возвращается. Здесь каждая милисекунда имеет значение. То, что в акустике мы выиграли почти две секунды, – это невероятный результат! Орган звучит развернуто, он «расправил плечи». Чтобы объективно оценить качество звучания я пригласила двух независимых экспертов-акустиков из Японии и России. Оба подтвердили, что акустика хорошая. Перенос органа помог раскрыть возможности зала имени Скрябина. Теперь в нем и симфонический оркестр будет звучать лучше.

Открытие органного сезона в обновленном зале запланировано на 11 сентября. Прозвучит большая концертная программа «Свет Камня» с участием Заслуженной артистки России Светланы Бережной, Лауреата международных конкурсов Петра Никифорова (Швейцария) и Академического симфонического оркестра имени Сафонова.

http://www.stapravda.ru/20160906/v_kislovodske_filarmoniya_otkryla_122y_barkhatnyy_sezon_uvertyur_96339.html