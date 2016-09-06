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6 сентября 2016 г.

У жителей Ессентуков незаконно списали со счетов выплаты на содержание детей

В прокуратуру Ессентуков обратились граждане и пожаловались на то, что с их банковских счетов незаконно были списаны социальные выплаты на содержание детей. Выяснилось, что ПАО «Сбербанк России» в счет погашения просроченной задолженности по кредитной карте, а Ессентукский городской отдел судебных приставов УФССП России по краю в счет взыскания алиментов произвели списания с банковских счетов заявителей социальных выплат на содержание детей. Прокурор города обратился в суд с требованием признать действия судебных приставов незаконными и обязать снять арест. Требования прокурора были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке. «Сбербанк России» самостоятельно устранил выявленные нарушения, возместив удержанную сумму в размере 29419 рублей до окончания прокурорской проверки, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160906/u_zhiteley_essentukov_nezakonno_spisali_so_schetov_vyplaty_na_so_96378.html
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