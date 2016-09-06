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Еще одна аллея / «Ставропольская правда» от 6 сентября 2016 г.

Субботник «Зеленая Россия» провели в Кировском районе

В рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы» в Новопавловске прошел субботник «Зеленая Россия». В мероприятии приняли участие сотрудники отдела МВД по Кировскому району, представители общественности, духовенства, прокуратуры, лесничества. Участники субботника высадили аллею лип на территории детского сада «Ветерок» города Новопавловска.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160906/subbotnik_zelenaya_rossiya_proveli_v_kirovskom_rayone_96356.html
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