Ставропольские инициативы в сфере сельского хозяйства проработают в федеральном правительстве

Под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Астраханской области состоялось совещание, посвященное проведению в России сезонных полевых работ. В нем приняли участие руководители ведущих агропромышленных регионов страны, в их числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Открывая обсуждение, Дмитрий Медведев прокомментировал ход жатвы: на начало сентября в России обмолочено более 70% площадей, получено около 92 миллионов тонн зерна. Можно ожидать высокий урожай, – отметил премьер-министр. – Как следствие, растет экспортный потенциал России по зерну, им нужно правильным образом распорядиться, не забывая о внутреннем рынке.

– Мы приняли решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу на ближайшие два года. В результате зерновой рынок получит дополнительный стимул для развития и большую предсказуемость. Рассчитываю на то, что эта мера сможет поддержать и экспортеров, и число заключаемых контрактов вырастет. В целях стабилизации цен на внутреннем рынке Минсельхоз по моему поручению уже приступил к закупочным интервенциям, – сказал глава российского Правительства.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров стал одним из докладчиков по основному вопросу совещания. Он сообщил о результатах, достигнутых краем по итогам уборочной компании. Напомним, в этом году Ставропольем собрано 9,2 миллиона тонн зерна при средней урожайности 43 ц/га – она возросла на 5 центнеров. Край также рассчитывает получить в этом году более 2 миллионов тонн урожая сахарной свеклы, 1 миллион тонн кукурузы на зерно, полмиллиона тонн масличных культур и 800 тысяч тонн овощей и картофеля.

В целом в январе – июле этого года объем производства сельхозпродукции в крае на 3,9% выше аналогичного периода 2015-го, который также был очень урожайным. Как отметил губернатор, такая динамика во многом является результатом системной работы по повышению эффективности агрокомплекса региона и, в частности, культуры земледелия.

– В последние годы край в три раза увеличил объем вносимых в почву минеральных удобрений. Удвоены площади, которые засеваются семенами высших репродукций – сегодня ими занято более 250 тысяч гектаров. Ставрополье также работает над внедрением новых для региона высокорентабельных культур. Уже сегодня экспортируем ежегодно 5 тысяч тонн кориандра и других пряностей, – отметил Владимир Владимиров.

Как подчеркнул губернатор, подготовка к новому сельскохозяйственному сезону идет в штатном режиме. Техника к осенним полевым работам готова, накоплен основной объем ГСМ, удобрений, семян. Осенний сев охватит более 2 миллионов гектаров, из них 1,9 миллиона – под зерновые. Работы планируется выполнить в оптимальные сроки.

– Уверен, что решение об отмене экспортных пошлин на пшеницу станет весомой поддержкой для экономики сельского хозяйства Ставрополья, – также отметил он.

Владимир Владимиров внес ряд предложений, касающихся дальнейшего развития отечественного АПК. Так, одно из них предполагает выделение дополнительных средств в рамках так называемой несвязанной или погектарной господдержки для тех сельхозпредприятий, которые занимаются животноводством. Это позволит повысить рентабельность этого направления производства и заинтересованность в нем со стороны агробизнеса.

Также было предложено вывести организацию противоградовой работы, в частности, на Юге России, на новый, надрегиональный уровень. Для этого соответствующие службы должны быть интегрированы со структурами МЧС.

Площадь защищаемой от града территории на Юге России составляет около 2,5 миллиона гектаров, и это требует единого подхода к построению работы по противодействию стихии.

Кроме того, глава Ставрополья внес предложения по ускорению развития инженерной и транспортной инфраструктуры агропромышленного регпарка «Ставрополье», который будет развиваться как крупный центр переработки сельхозпродукции.

Ставропольские инициативы были приняты, их отдельно проработают в федеральном правительстве.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160906/stavropolskie_initsiativy_v_sfere_selskogo_khozyaystva_prorabota_96388.html