Руководителя «Ставрополькрайводоканала» опять отстранили от должности

Руководителя «Ставрополькрайводоканала» опять отстранили / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

Громкое дело

Постановлением Ленинского районного суда Ставрополя генеральный директор ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Владимир Вдовин вновь отстранен от занимаемой должности. Вне дел он будет до окончания предварительного следствия – до 30 сентября.

Однако не факт, что следствие к этой дате будет завершено. В «отстраненных» В. Вдовин ходит уже не первый месяц. Он обвиняется по двум статьям УК РФ – присвоение или растрата и халатность.

История с домом, приобретенным ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» вкупе с немалым земельным участком, не известна на Ставрополье только ленивому. Напомним, сделку эту согласовал заместитель министра имущественных отношений края Владимир Бородиян. При этом были нарушены требования законодательства. Прокуратура края считает, что в данном случае мин-

имуществом как уполномоченным органом по контролю за деятельностью ГУПов края не была дана оценка экономической целесообразности приобретения «Ставрополькрайводоканалом» объекта недвижимого имущества стоимостью 17 миллионов рублей при наличии у предприятия убытков и кредиторской задолженности. Такая дорогая покупка, по мнению надзорного ведомства, могла привести к банкротству предприятия и невозможности оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения населению.

Впрочем, история с домом, в котором жил не только В. Вдовин, но и другие сотрудники крайводоканала, уже закончилась для многих: постояльцы съехали, дом вернулся предыдущему владельцу, а деньги – в кассу «Ставрополькрайводоканала». Тем не менее прокуратура считает, что В. Вдовин должен быть уволен за растрату. Соответствующее представление направлено в адрес губернатора. Реакции на него пока нет.

А прокуратура начала проверять «Ставрополькрайводоканал» по всем направлениям. Гендиректора и юрлицо «Ставрополькрайводоканал» привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства – оштрафовали на 40 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Были найдены и другие нарушения в деятельности предприятия и его филиалов. По нашим данным, прокурорам городов и районов было дано специальное поручение на этот счет. Но главная интрига сохраняется: удастся ли доказать уголовный характер в действиях В. Вдовина?

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160906/rukovoditelya_stavropolkrayvodokanala_opyat_otstranili_ot_dolzhn_96392.html