Руководителя «Ставрополькрайводоканала» опять отстранили от должности
Постановлением Ленинского районного суда Ставрополя генеральный директор ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Владимир Вдовин вновь отстранен от занимаемой должности. Вне дел он будет до окончания предварительного следствия – до 30 сентября.
Однако не факт, что следствие к этой дате будет завершено. В «отстраненных» В. Вдовин ходит уже не первый месяц. Он обвиняется по двум статьям УК РФ – присвоение или растрата и халатность.
История с домом, приобретенным ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» вкупе с немалым земельным участком, не известна на Ставрополье только ленивому. Напомним, сделку эту согласовал заместитель министра имущественных отношений края Владимир Бородиян. При этом были нарушены требования законодательства. Прокуратура края считает, что в данном случае мин-
имуществом как уполномоченным органом по контролю за деятельностью ГУПов края не была дана оценка экономической целесообразности приобретения «Ставрополькрайводоканалом» объекта недвижимого имущества стоимостью 17 миллионов рублей при наличии у предприятия убытков и кредиторской задолженности. Такая дорогая покупка, по мнению надзорного ведомства, могла привести к банкротству предприятия и невозможности оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения населению.
Впрочем, история с домом, в котором жил не только В. Вдовин, но и другие сотрудники крайводоканала, уже закончилась для многих: постояльцы съехали, дом вернулся предыдущему владельцу, а деньги – в кассу «Ставрополькрайводоканала». Тем не менее прокуратура считает, что В. Вдовин должен быть уволен за растрату. Соответствующее представление направлено в адрес губернатора. Реакции на него пока нет.
А прокуратура начала проверять «Ставрополькрайводоканал» по всем направлениям. Гендиректора и юрлицо «Ставрополькрайводоканал» привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства – оштрафовали на 40 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Были найдены и другие нарушения в деятельности предприятия и его филиалов. По нашим данным, прокурорам городов и районов было дано специальное поручение на этот счет. Но главная интрига сохраняется: удастся ли доказать уголовный характер в действиях В. Вдовина?