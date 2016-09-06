Пятигорчанин потерял телефон и лишился денег с банковской карты

В городской отдел внутренних дел Пятигорска с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что потерял сотовый телефон, после чего с его банковской карты было похищено более 25 тысяч рублей. Установлено, что неоднократно судимый житель города Буденновска нашел мобильный телефон потерпевшего и, воспользовавшись банковской услугой, перевел деньги с карты на свой счет. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность предполагаемого злоумышленника. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160906/pyatigorchanin_poteryal_telefon_i_lishilsya_deneg_s_bankovskoy_k_96362.html