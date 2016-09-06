Невинномысский завод «Ставсталь» сможет выплавлять до полумиллиона тонн стали в год

Торжественный пуск электросталеплавильного цеха ООО «Ставсталь» состоялся на территории Невинномысского регионального индустриального парка. Это событие стало знаковым не только для города, но и всего края. На церемонию собралось много почетных гостей, среди которых были губернатор Ставрополья В. Владимиров, заместитель председателя правительства СК – министр экономического развития А. Мурга, министр энергетики, промышленности и связи края В. Хоценко, руководители администрации Невинномысска, журналисты. Символическую кнопку, давшую старт работе предприятия, одновременно нажали губернатор края В. Владимиров, глава Невинномысска В. Шестак, инвестор проекта Г. Гасанов и генеральный директор завода «Ставсталь» С. Вавилов.

На заводе будет перерабатываться металлолом по самым современным технологиям. После плавки сырья материал проходит обязательный химический анализ и в зависимости от показателей стабилизируется специальными веществами: таким образом его качество доводят до уровня современных ГОСТов. Используемые технологии соответствуют самым высоким требованиям экологической безопасности,

Открытие электросталеплавильного цеха завершило реализацию инвестпроекта стоимостью более 10 млрд рублей. Это вторая линия завода, на которой из металлолома будут изготавливать стальные полуфабрикаты для нужд металлургической и других отраслей промышленности. Прежде всего для собственного производства – первая линия завода выпускает строительную арматуру и металлическую сетку-рабицу. Раньше литые металлические заготовки, представляющие собой длинные прямоугольные брусья, закупали у других производителей, что, безусловно, увеличивало себестоимость конечного продукта. Да и качество этих заготовок не всегда соответствовало требуемому, бывали перебои с поставками. Как прозвучало, по достижении плановой мощности на предприятии будет выплавляться до полумиллиона тонн стали в год, ожидаемый объем выпуска продукции составит 8,5 млрд рублей ежегодно. С сырьем тоже проблем не будет – раньше весь металлический лом, собираемый на территории края и соседних республик, предприниматели везли транзитом через Невинномысск в порты Новороссийска, где он сбывался за рубеж. Продавать металлолом на завод в Невинномысске выгоднее – цена та же, а транспортные расходы значительно сокращаются. Кроме того, у завода в перспективе появятся собственные пункты приема металлолома в разных точках Ставрополья и Северного Кавказа.

Выступая перед сотрудниками завода и почетными гостями, руководитель края отметил, что такое мощное современное промышленное предприятие открывается в крае впервые за последние десятилетия:

– Это событие является ответом на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в экономике. И если 20 лет назад у нас такие заводы останавливались, то сегодня мы даем старт крупному производству, где воплощены передовые достижения инженерной мысли, где сейчас трудятся 700 наших земляков, а в перспективе будет 900. Мы работаем для того, чтобы региональный парк в Невинномысске успешно развивался, – сказал Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что еще в 2013 году в Невинномысском технопарке работало только одно предприятие – завод по выпуску строительных сэндвич-панелей. На сегодняшний день на этой площадке с особыми экономическими условиями для резидентов запущено уже двенадцать различных промышленных производств, а до конца года появятся еще два. А в 2017-м на его базе планируется сформировать агрохимический кластер, на основе которого будут внедряться новые технологии для сохранения плодородия почв и проходить обучение специалисты соответствующего профиля.

http://www.stapravda.ru/20160906/nevinnomysskiy_zavod_stavstal_smozhet_vyplavlyat_do_polumilliona_96389.html