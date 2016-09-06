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6 сентября 2016 г.

Наркотики и шприц пытался передать осужденному брат, спрятав их в себе

Наркотики и шприц пытался передать осужденному брат, спрятав их в себе

Попытку передачи наркотических средств, спрятанных крайне изощренным способом – в естественной полости тела человека, пресекли сотрудники колонии строго режима № 4 Георгиевского района.

На длительное свидание с осужденным, отбывающим наказание в колонии строго режима №4 Георгиевского района, прибыл его брат. 29-летний мужчина, проживающий в с. Константиновское Ставропольского края, заметно нервничал. Необычное поведение вызвало подозрение у сотрудников колонии. Дежуривший на тот момент младший инспектор сообщил о необычном посетителе в дежурную часть. На место прибыла оперативная группа вместе с кинологом и специальной собакой. Служебный пес, которому дали выбрать из трех человек, сразу указал на подозрительного гражданина. Оперативниками было принято решение о проведении медицинского освидетельствования. Хирург при осмотре обнаружил в естественной полости тела мужчины свертки, аккуратно завернутые в пленку. После проведенной экспертизы найденного стало ясно, что мужчина пытался передать своему брату наркотические вещества – героин, марихуану, амфетамин, тетрагидроканнабинол. Среди находок также был обнаружен фрагмент шприца объемом 20 мл, спрятанный тем же способом. По факту происшедшего ведется проверка, собранные материалы отправлены в МВД по Георгиевскому району. Правами начальника за проделанную работу денежной премией поощрили начальника оперативного отдела исправительной колонии №4.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160906/narkotiki_i_shprits_pytalsya_peredat_osuzhdennomu_brat_spryatav__96384.html
Фотография к статье Наркотики и шприц пытался передать осужденному брат, спрятав их в себе
Наркотики и шприц пытался передать осужденному брат, спрятав их в себе
Наркотики и шприц пытался передать осужденному брат, спрятав их в себе
Фото пресс-службы УФСИН России по Ставропольскому краю
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Наркотики и шприц пытался передать осужденному брат, спрятав их в себе
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