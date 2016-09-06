Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
6 сентября 2016 г.

Лжетеррорист из Новоалександровска осужден к 300 часам обязательных работ

39-летний житель Новоалександровска А. Соловьев очень надеялся получить должность грузчика на доставке арбузов, но тут ему позвонил работодатель и сообщил, что трудоустроить его не может. Мужчина, кстати, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, так разозлился, что решил выразить протест всему миру. Он позвонил в дежурную часть Новоалександровского ОВД и торжествующе сообщил:

– Я заложил бомбу!

Вскоре оперативники встретились с лжетеррористом и, что называется, под белы рученьки его – и добро пожаловать в отдел полиции для душевного разговора. И тут он вспомнил все: и фамилию, и то, что никакой бомбы не закладывал, и что ему отказали в трудоустройстве.

Впрочем, работа для него все же нашлась. После суда. Как сообщила представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Марина Якубовская, Соловьеву назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160906/lzheterrorist_iz_novoaleksandrovska_osuzhden_k_300_chasam_obyaza_96354.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Происшествия
Пятигорчанин потерял телефон и лишился денег с банковской карты
Лжетеррорист из Новоалександровска осужден к 300 часам обязательных работ
Житель Ростовской области «разводил» на деньги доверчивых ставропольчан
Пострадавшим от пожара в Ессентуках окажут помощь
В Ставрополе во время проверки документов мужчина открыл стрельбу по полицейским
Новоалександровский район
В школах Новоалександровского района выявлена нехватка учебников
В Новоалександровском районе освятили семена для урожая будущего года
На Ставрополье землевладельцев накажут за выжигание стерни на полях
Свинокрады на Ставрополье осуждены к 360 часам исправительных работ
Приставы и МРИ побеспокоили должников по налогам в Новоалександровске и Изобильном

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!