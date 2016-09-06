Лжетеррорист из Новоалександровска осужден к 300 часам обязательных работ

39-летний житель Новоалександровска А. Соловьев очень надеялся получить должность грузчика на доставке арбузов, но тут ему позвонил работодатель и сообщил, что трудоустроить его не может. Мужчина, кстати, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, так разозлился, что решил выразить протест всему миру. Он позвонил в дежурную часть Новоалександровского ОВД и торжествующе сообщил:

– Я заложил бомбу!

Вскоре оперативники встретились с лжетеррористом и, что называется, под белы рученьки его – и добро пожаловать в отдел полиции для душевного разговора. И тут он вспомнил все: и фамилию, и то, что никакой бомбы не закладывал, и что ему отказали в трудоустройстве.

Впрочем, работа для него все же нашлась. После суда. Как сообщила представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Марина Якубовская, Соловьеву назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

http://www.stapravda.ru/20160906/lzheterrorist_iz_novoaleksandrovska_osuzhden_k_300_chasam_obyaza_96354.html