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6 сентября 2016 г.
И бенефис читателя! / «Ставропольская правда» от 6 сентября 2016 г.

Лермонтовская библиотека в Ставрополе проведет День читателя

8 сентября, в Международный день грамотности, Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова проводит акцию «День читателя» под девизом «Лермонтовка – мир, открытый каждому». Нынче этот праздник, объявленный ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, будет отмечаться во всем мире уже в 50-й раз. В ходе акции состоятся экскурсии по библиотеке «Знакомьтесь: Лермонтовка!», «Где и как хранится книга». Гости смогут принять участие в бенефисе читателя, обучающем семинаре по созданию видеороликов, побывать на встрече в общественной приемной по защите прав потребителей. С разнообразием библиотечного фонда познакомят экспозиции «Дегустация литературных новинок», «Кинематограф: ставропольские страницы», «И.Д. Сургучев в мировом кинематографе» и другие мероприятия.

 

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160906/lermontovskaya_biblioteka_v_stavropole_provedet_den_chitatelya_96373.html
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