Ход выборной капании на Ставрополье оценил член «Гражданского контроля» Александр Брод

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод, приехавший в край, чтобы оценить, как проходит на Ставрополье выборная кампания, встретился с журналистами.

Он рассказал, что в ходе нынешнего визита посетил города КМВ, где у него состоялся диалог с представителями партий, избиркомов, общественниками.

– Конечно же, в сегодняшней непростой экономической ситуации людей больше волнуют социальные вопросы: рост тарифов ЖКХ, индексация пенсий, социальных пособий, уровень зарплат, – отметил московский гость. – Возмущают слова премьер-министра о том, что «денег нет, но вы держитесь», и его высказывания на встрече с педагогами. Тем не менее партии борются за электорат, предлагая свои программы преодоления кризисных явлений.

А. Брод отметил, что Ставропольский край не относится к числу проблемных регионов с точки зрения чистоты и прозрачности выборного процесса. Серьезных жалоб в ЦИК из региона не поступало, каких-то громких скандалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, не наблюдалось.

Тем не менее правозащитник считает, что информация о сути любых жалоб, обращений, поступающих в суды, должна быть открытой для всех. Есть немало жалоб от жителей, что информация о партиях и кандидатах появляется в неположенных местах: на остановках общественного транспорта, столбах, стенах домов, заборах. Избиркомам следует пресекать такие явления, выносить предупреждения избирательным объединениям и кандидатам, а в случае повторных нарушений привлекать к их устранению правоохранительные органы. Кроме того, избиркомам нужно позаботиться о достаточном числе информационных стендов, так как, по мнению Александра Брода, вполне возможно, что причина в нехватке информационных площадей, которая отчетливо наблюдается, например, в городе Лермонтове.

Также избиратели жалуются на несоблюдение этических норм отдельными кандидатами в ходе теледебатов, пытающимися самоутвердиться за счет нападок на оппонентов. Говорят люди и о недостатке информации о малых партиях, невозможности оценить их программу. Пожаловались избиратели также на то, что одна из новых партий использует в своих материалах эмблему и символику давно существующей партии. Есть обращение о том, что один из кандидатов, бывший глава региона, запугивает их высокопоставленными друзьями в погонах.

– На прошлых выборах он встречался со мной лично, рассказывал, что из-за административного давления со стороны нынешних властей на депутатов он не может собрать достаточного количества голосов для регистрации в избиркоме. Но конкретных фактов предоставить не смог, – рассказал правозащитник.

Что касается партий, то от одного из оппозиционных избирательных объединений поступила жалоба, что собственник рекламных баннеров отказался размещать на своих конструкциях их информацию, так как якобы не хочет проблем с властями.

– ЦИК и законодательство гарантируют всем избирательным объединениям равенство возможностей. Дискриминация недопустима! – отметил правозащитник.

Александр Брод рассказал, что на встречах с администрациями городов, руководством края повсеместно поднимал вопрос о недопустимости использования административного ресурса, говорил о непозволительности вмешательства в работу избирательных комиссий.

Также правозащитник рекомендовал краевым властям создать общественные штабы по наблюдению за проведением выборов, как это сделали уже многие регионы. В них будет стекаться от избирателей, кандидатов и партий информация о замеченных нарушениях, фото-, видеоматериалы, вопросы. В день голосования в общественных штабах должны дежурить юристы, которые будут помогать оперативно решать проблемы, возникшие на избирательных участках. Такой подход, по мнению А. Брода, поможет сделать выборы максимально открытыми и прозрачными.

Он рассказал также, что в «день тишины» и в день голосования в крае будет находиться представитель «Гражданского контроля», с которым в случае необходимости, если возникнет неправомерная ситуация, сможет связаться представитель любой партии или самовыдвиженец. Сам Александр Брод будет находиться с ним на связи и может передать информацию в Центризбирком. Также правозащитник планирует посетить наш край, в первую очередь восточные его районы, 12-13 сентября. Кроме того, за чистотой выборов в крае будет помогать следить директор Центра информации по правам человека в Таллине Алексей Семенов. Это связано с тем, что 26900 граждан России, живущих в эстонской столице, в том числе сотрудников российского посольства и членов их семей, приписаны к Невинномысскому избирательному округу № 66.

http://www.stapravda.ru/20160906/khod_vybornoy_kapanii_na_stavropole_otsenil_chlen_grazhdanskogo__96366.html