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6 сентября 2016 г.

Казачье общество в Пятигорске незаконно использовало землю под автопарковку

Прокуратура Пятигорска выявила факт самовольного занятия земельного участка и организации на нем платной автопарковки, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Земельный участок самовольно занят и используется станичным казачьим обществом «Поселок Свободы» Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества и должностным лицом – С. Шабановым. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы проверки направлены для рассмотрения по существу в Пятигорский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160906/kazache_obschestvo_v_pyatigorske_nezakonno_ispolzovalo_zemlyu_po_96377.html
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