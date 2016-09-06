Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Михайловске

В рамках реализации основных направлений государственной политики в области физической культуры и спорта в городе Михайловске Шпаковского района состоялась торжественная закладка физкультурно-оздоровительного комплекса, призванного стать площадкой для занятий дзюдо, самбо и другими видами единоборств. В открытии мероприятия участвовали представители властей, строительной группы «Третий Рим», а также духовенства и казачества, руководители организаций и учреждений Шпаковского района.

На торжественной церемонии собравшихся приветствовали заместитель председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов, глава Шпаковского района Владимир Ростегаев, глава муниципального образования города Михайловска Михаил Миненков и другие. Они поблагодарили тех, кто положил начало созданию ФОКа, и отметили, что с началом работы комплекса у местных спортсменов появится больше возможностей. В скором будущем юные борцы смогут по достоинству оценить новые залы с тренажерами и татами, а затем, возможно, и прославят Ставрополье на всероссийских и международных турнирах.

Василий Скакун, заслуженный мастер спорта СССР по спортивной акробатике, заслуженный тренер СССР и России, пожелал всем спортсменам терпения и выносливости, честных побед, отметив, что физкультурно-оздоровительный комплекс — отличная площадка для оттачивания мастерства и достижения успехов в соревнованиях.

После молебна в фундамент ФОКа была заложена памятная капсула и установлена плита.

Новый ФОК станет отличным примером социального партнерства власти и бизнеса: правительства края и строительной группы «Третий Рим», выступившей генеральным подрядчиком и соинвестором, передавшей в собственность Шпаковского района земельный участок для строительства комплекса. Кроме того, компания подвела к данному объекту все необходимые коммуникации и взяла на себя часть расходов по его возведению. Вторым соинвестором выступила федеральная сеть гипермаркетов «Лента».

Отметим, что строительство комплекса стало возможным благодаря губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову, который одобрил и поддержал проект.

http://www.stapravda.ru/20160906/fizkulturnoozdorovitelnyy_kompleks_nachali_stroit_v_mikhaylovske_96365.html