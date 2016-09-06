Доходы краевого бюджета на Ставрополье выросли на 2,4 миллиарда рублей

За прошедший с начала года период в доход краевого бюджета поступило 52,5 млрд рублей, что составляет 67,3 процента от плана.

Об этом сообщила на еженедельном планерном совещании в правительстве края под председательством Владимира Владимирова заместитель председателя ПСК – министр финансов Лариса Калинченко. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года уровень бюджетных поступлений вырос на 2,4 миллиарда рублей. По расходам освоение финансовых ресурсов также идет более высокими темпами, чем это было в 2015 году.

Губернатор Владимир Владимиров распорядился создать рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим от пожара в Ессентуках. В ее состав вошли первый заместитель председателя краевого правительства Иван Ковалев, заместитель председателя правительства Ирина Кувалдина и глава города-курорта Александр Некристов.

Владимир Владимиров поручил проработать вопрос об оказании социальной помощи пострадавшим и подготовить предложения по расселению семей, лишившихся жилья. Соответствующее решение будет принято после окончательной оценки экспертной комиссии: подлежат или нет восстановлению сгоревшие квартиры.

Напомним, сильный пожар в многоэтажном доме в Ессентуках произошел

29 августа. В результате происшествия 218 человек оказались без крова и находятся в местах временного размещения.

– Решение об их расселении должно быть принято как можно быстрее, люди не могут бесконечно ждать, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья прокомментировал некоторые итоги прошедшего 2 сентября Всероссийского совещания по проведению сезонных полевых работ.

Напомним, одно из предложений главы Ставрополья касалось организации противоградовой работы на Юге России на новом, надрегиональном уровне. Для этого, по мнению губернатора, соответствующие службы должны быть интегрированы со структурами МЧС.

Также Владимир Владимиров поручил правительству края проработать дополнительные механизмы закрепления ответственности региональной противоградовой службы за результаты своей работы. По мнению главы края, это может быть определено одним из пунктов соглашения по передаче службе противоградовых снарядов, закупаемых за счет средств регионального бюджета.

Губернатор Владимир Владимиров внес инициативу запуска краевой программы по ремонту и благоустройству школьных территорий.

– Мы должны запустить такую программу на будущий год и ежегодно направлять средства на ее финансирование, – отметил глава Ставрополья.

Предполагается, что ресурсы будут направляться на ремонт и благоустройство территорий школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования.

Поручения по разработке механизма реализации программы даны правительству края и ряду ответственных министерств и ведомств.

Кроме того, Владимир Владимиров внес предложение начать со следующего года систематический ремонт крыш в школах края. Объем и финансирование данных работ также будут закреплены в виде соответствующей краевой программы.

Вопросы содействия проведению учебных сборов в рамках учений «Кавказ-2016» также были обсуждены на планерке. Глава региона нацелил глав муниципальных образований держать на контроле условия, в которых находятся привлеченные с территорий резервисты.

Также Владимир Владимиров потребовал обеспечить доставку участников сборов к месту жительства после окончания учений.

– Никто не должен добираться на «перекладных». Власти должны помочь людям как можно скорее воссоединиться с семьями, – подчеркнул глава Ставрополья.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160906/dokhody_kraevogo_byudzheta_na_stavropole_vyrosli_na_24_milliarda_96368.html