Добрые уроки проводят на Ставрополье и по всей стране
6 сентября наш край присоединился к Всероссийской акции «Добрые уроки».
Она стартовала более чем в 70 городах. Волонтеры рассказывали детям о добровольческом движении, а главное, пригласили подрастающее поколение стать частью их дружной команды.
В школе № 1 Ставрополя добрый урок для ребят седьмого класса провела старший специалист по работе с молодежью краевого Центра молодежных проектов, член совета Ассоциации волонтерских центров России Ульяна Герр. В беседе с гостьей школьники сообщили, что охотно помогают учителям проводить различные мероприятия, организовывают акции по уборке придомовых территорий. Но готовы и на большее, например, быть волонтерами на спортивных соревнованиях.
– Дети и подростки, прошедшие через волонтерские программы, развиваются творчески, становятся более деятельными и милосердными, – заметила У. Герр.
В завершение доброго урока дети написали письма-пожелания ветеранам Великой Отечественной войны, которые будут переданы адресатам.