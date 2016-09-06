Добрые уроки проводят на Ставрополье и по всей стране

Добрые уроки / «Ставропольская правда» от 7 сентября 2016 г.

6 сентября наш край присоединился к Всероссийской акции «Добрые уроки».

Она стартовала более чем в 70 городах. Волонтеры рассказывали детям о добровольческом движении, а главное, пригласили подрастающее поколение стать частью их дружной команды.

В школе № 1 Ставрополя добрый урок для ребят седьмого класса провела старший специалист по работе с молодежью краевого Центра молодежных проектов, член совета Ассоциации волонтерских центров России Ульяна Герр. В беседе с гостьей школьники сообщили, что охотно помогают учителям проводить различные мероприятия, организовывают акции по уборке придомовых территорий. Но готовы и на большее, например, быть волонтерами на спортивных соревнованиях.

– Дети и подростки, прошедшие через волонтерские программы, развиваются творчески, становятся более деятельными и милосердными, – заметила У. Герр.

В завершение доброго урока дети написали письма-пожелания ветеранам Великой Отечественной войны, которые будут переданы адресатам.

http://www.stapravda.ru/20160906/dobrye_uroki_provodyat_na_stavropole_i_po_vsey_strane_96393.html