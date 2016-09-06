Декриминализация Уголовного кодекса РФ не приведет к всплеску нарушений

ЗАКОНный интерес

Недавно Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов по смягчению уголовного законодательства. За неуплату алиментов, нанесение побоев, а также мелкое хищение, если все эти преступления совершены впервые, отныне не будут наказывать по уголовным статьям.

Однако не приведет ли нынешняя декриминализация Уголовного кодекса РФ к всплеску нарушений и рецидивам? Предлагаем комментарий на эту тему нашего постоянного эксперта правовой рубрики Романа Савичева, возглавляющего «Юридическое агентство «СРВ», которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России (согласно данным авторитетного рейтинга «Право.ru-300»).

– Идея нынешней кампании по декриминализации заключается в том, чтобы люди, скажем так, однажды оступившиеся и неопасные для общества, могли образумиться и не выпадать из нормальной жизни, – говорит Р. Савичев. – Им предлагается раскаяться и, по сути, в прямом смысле слова заплатить за свои ошибки. Вспылил и наломал дров? Не подумал о последствиях? Заплати штраф или отработай. Правда, на подобное «предложение» можно рассчитывать лишь однократно. Во второй раз от Фемиды уже не нужно будет ждать лояльности. Такова суть поправок, внесенных в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях РФ.

В свое время с подобной инициативой выступил Верховный суд России, и ее поддержал президент. По предварительным оценкам, это ежегодно позволит сотням тысяч человек не становиться героями уголовных хроник. Но вместе с тем оговорюсь: нынешняя декриминализация не означает, что УК РФ стал намного тоньше и на свободе будут массово разгуливать преступники. На самом деле в КоАП «мигрируют» лишь две статьи из УК. Как правило, и раньше провинившиеся по ним люди не попадали за решетку, однако гарантированно получали судимость, которая, как известно, создает человеку ощутимые жизненные ограничения – в частности, зачастую уже сложно рассчитывать на достойную работу и нормальную карьеру. Согласитесь, работодатели предпочитают не вникать, связано ли темное прошлое соискателя лишь с ошибкой молодости или чем-то серьезным.

Итак, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности. Для этого ему необходимо загладить вину, например, возместить ущерб потерпевшему, а также заплатить судебный штраф. Сумма судебного штрафа составляет не менее половины максимального штрафа за данное преступление. Если же в Уголовном кодексе штраф за это преступление не предусмотрен, взыскать могут не более 250 тысяч рублей.

Так, за побои отныне будут наказывать по административной статье, но при наличии нескольких условий. Если человек «засветился» по этому правонарушению впервые и оно совершено в отношении посторонних людей, виновный может отделаться штрафом от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. Другое развитие событий – административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы от 60 до 120 часов. А вот если побои нанесены из хулиганских побуждений, по экстремистским мотивам либо в отношении близких лиц, то они по-прежнему считаются уголовным преступлением.

В разряд административных правонарушений переведена и неуплата алиментов, если неплательщик привлекается к ответственности впервые. Образумить провинившегося должны обязательные работы на срок до 150 часов, административный арест на 10-15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.

Что касается мелких хищений, то, если человек впервые «умыкнул» у кого-то имущество стоимостью до 2,5 тысячи рублей, его также накажут по административной статье. Ему грозит административный арест на 10-15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов либо штраф в пятикратном размере от стоимости похищенного.

Напомню, что изначально предлагалось также декриминализировать такое преступление, как угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Но в итоге оно осталось в Уголовном кодексе. Хотя Верховный суд России намерен продолжить работу по декриминализации УК, так как некоторые первоначальные предложения так и не нашли отражения в финальном решении. Как следует из цитируемых информагентствами заявлений председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, нынешней либерализации уголовного права недостаточно.

Несколько слов о личном отношении к происходящему. Я всегда придерживался позиции, что практически любые шаги в направлении декриминализации УК несут положительный заряд. Ведь, к сожалению, действительность такова, что уголовное наказание в нашей стране может использоваться как метод давления. А это в корне несправедливо. Но, конечно, важно соблюсти баланс и не допустить, чтобы реальные преступники могли откреститься от ответственности. Где эта грань, однозначно никто и никогда не скажет, потому с подобными решениями нельзя спешить – они должны в первую очередь очень четко формулироваться, анализироваться экспертами и широко обсуждаться. А после принятия – «отслеживаться», причем не в кратковременной перспективе, когда еще нельзя понять влияние новаций на менталитет общества.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20160906/dekriminalizatsiya_ugolovnogo_kodeksa_rf_ne_privedet_k_vsplesku__96364.html