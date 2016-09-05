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5 сентября 2016 г.

Жители Ставрополя вышли на субботник «Зеленая Россия»

Экологический субботник «Зеленая Россия» в Ставрополе

Ставрополь присоединился ко всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». В итоге, жители краевой столицы убрали более 40 гектаров территории, ликвидировали восемь несанкционированных свалок, вывезли около 450 кубометров мусора. Цели акции объединили люди разных профессий и возрастов. 

Но на этом работа не окончена. Как отметил глава администрации Ставрополя А. Джатдоев, первый сентябрьский субботник дал старт еженедельным осенним уборкам территорий и работам по пополнению зеленого фонда – в ближайших планах высадка более 22 тысяч деревьев.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160905/zhiteli_stavropolya_vyshli_na_subbotnik_zelenaya_rossiya_96324.html
Фотография к статье Жители Ставрополя вышли на субботник «Зеленая Россия»
Экологический субботник «Зеленая Россия» в Ставрополе
Экологический субботник «Зеленая Россия» в Ставрополе
Фото пресс-службы администрации города Ставрополя
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