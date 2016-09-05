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5 сентября 2016 г.

Всё для общения в режиме нон-стоп: в тарифный план «Безлимитная Россия» включены часы звонков на мобильные телефоны

ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Звони на мобильный», в рамках которой тарифный план «Безлимитная Россия» получил еще больше преимуществ для долгих разговоров с родными и близкими. Теперь тариф включает ежемесячно до 200 минут звонков с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов. И это приятное и выгодное добавление к основному преимуществу тарифа: звонки на любые стационарные телефоны страны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов1.

Подключить тарифный план «Безлимитная Россия» с учетом звонков на мобильные телефоны можно только по 31 марта 2017 года. Абонентам «Ростелекома», которые подключили тарифный план ранее, необходимо подать заявку на обновление условий.

«Ростелеком» сделал тарифный план «Безлимитная Россия» еще привлекательнее для общения часами напролёт со всей страной. При подключении во время проведения акции в тариф навсегда будут включены до 200 минут звонков ежемесячно с домашних на мобильные телефоны. На таких условиях, например, выгодно подключить тарифный план родителям, чтобы они не задумывались, на какой телефон они звонят детям. Тариф «Безлимитная Россия» поможет оптимизировать семейные расходы на связь, даже если родные и близкие, с которыми вы постоянно общаетесь, живут в разных уголках страны», – подчеркнул директор департамента продуктов массового сегмента ПАО  «Ростелеком» Артем Черменин.

Ежемесячный платеж по тарифу «Безлимитная Россия» не изменится и составит от 490 рублей (в зависимости от региона). А если абонент одновременно пользуется другими услугами «Ростелекома» ( «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ»), то для него абонентская плата за пакет услуг будет еще ниже (дополнительная экономия до 25% в месяц).

Подать заявку на подключение тарифного плана «Безлимитная Россия», а также узнать полные условия тарифа, можно в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону по телефону 8-800-100-0-800.

Тарифный план «Безлимитная Россия» доступен для подключения абонентам «Ростелекома» на всей территории страны, за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым и города Севастополь.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160905/vse_dlya_obscheniya_v_rezhime_nonstop_v_tarifnyy_plan_bezlimitna_96346.html
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