В жилом районе «Гармония» началось строительство специализированного спортивного комплекса

Торжественная церемония закладки первого камня в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса состоялась в жилом районе «Гармония» города Михайловска. Специализированное спортивное сооружение, в котором будут воспитывать будущих мастеров спорта по различным видам единоборств, строится в городе впервые.

На церемонии закладки камня присутствовали руководители Шпаковского района, правительства Ставропольского края, заслуженные деятели спорта, представители сферы образования, духовенства и другие почётные гости.

Комплекс строится по проекту, разработанному Строительной группой «Третий Рим». Ранее участок, на котором будет вестись строительство, с подведёнными коммуникациями был передан в ведение муниципальных властей. Строительство объекта стало возможным благодаря привлечению средств инвесторов — Строительной группы «Третий Рим» и одной из федеральных сетей супермаркетов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для занятий дзюдо, самбо и другими видами единоборств. Спортсмены Шпаковского района и города Михайловска неоднократно становились становились победителями и призерами чемпионатов и первенств России и Европы по дзюдо и самбо. Появление специализированного ФОКа позволит и в дальнейшем активно развивать это направление.

Будущий комплекс включает в себя два спортивных зала: для тренировок борцов и проведения соревнований, а также тренажёрный зал для людей, ведущих активный образ жизни. Согласно генеральному плану застройки вблизи от физкультурно-оздоровительного комплекса планируется построить школу, храм, детского сада, казачью управы и другие социальные объекты.

http://www.stapravda.ru/20160905/v_zhilom_rayone_garmoniya_nachalos_stroitelstvo_spetsializirovan_96333.html