Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
5 сентября 2016 г.

В жилом районе «Гармония» началось строительство специализированного спортивного комплекса

Торжественная церемония закладки первого камня в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса состоялась в жилом районе «Гармония» города Михайловска. Специализированное спортивное сооружение, в котором будут воспитывать будущих мастеров спорта по различным видам единоборств, строится в городе впервые.

На церемонии закладки камня присутствовали руководители Шпаковского района, правительства Ставропольского края, заслуженные деятели спорта, представители сферы образования, духовенства и другие почётные гости.

Комплекс строится по проекту, разработанному Строительной группой «Третий Рим». Ранее участок, на котором будет вестись строительство, с подведёнными коммуникациями был передан в ведение муниципальных властей. Строительство объекта стало возможным благодаря привлечению средств инвесторов — Строительной группы «Третий Рим» и одной из федеральных сетей супермаркетов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для занятий дзюдо, самбо и другими видами единоборств. Спортсмены Шпаковского района и города Михайловска неоднократно становились становились победителями и призерами чемпионатов и первенств России и Европы по дзюдо и самбо. Появление специализированного ФОКа позволит и в дальнейшем активно развивать это направление.

Будущий комплекс включает в себя два спортивных зала: для тренировок борцов и проведения соревнований, а также тренажёрный зал для людей, ведущих активный образ жизни. Согласно генеральному плану застройки вблизи от физкультурно-оздоровительного комплекса планируется построить школу, храм, детского сада, казачью управы и другие социальные объекты.

http://www.stapravda.ru/20160905/v_zhilom_rayone_garmoniya_nachalos_stroitelstvo_spetsializirovan_96333.html
Фотография к статье В жилом районе «Гармония» началось строительство специализированного спортивного комплекса
В жилом районе «Гармония» началось строительство специализированного спортивного комплекса
В жилом районе «Гармония» началось строительство специализированного спортивного комплекса
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Общество
В жилом районе «Гармония» началось строительство специализированного спортивного комплекса
Студенты Ставрополя могут оформить льготы на проезд
Пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей
Жители Ставрополя вышли на субботник «Зеленая Россия»
Горожане выберут лучшие проекты конкурса «Что я сделал для Ставрополя»
Спорт
Секция пляжного волейбола получит развитие в Нефтекумском районе
Впервые на вершине Эльбруса провели поединок по рукопашному бою
В Ставрополе краевая детско-юношеская спортивная школа получила новую жизнь
Академия здорового образа жизни Василия Скакуна – «Учим людей летать»
Показательный рыцарский турнир провели на Терском конном заводе
Реклама и PR
Правительство Ставропольского края намерено помочь «Эскому»
Танцевальная вечеринка в пройдёт в жилом районе «Гармония»
ВТБ помог воспитанникам детских домов Ставрополья собраться в школу
Новый маршрут напрямую свяжет «Гармонию» и Ставрополь
ВТБ24 удвоил кредитование населения Ставропольского края
Шпаковский район
Житель Михайловска пытался сдать в металлолом украденные дорожные знаки
8 иностранцев-невидимок зарегистрировала в свое доме жительница Шпаковского района
Житель Ставрополья убил отца стамеской
Жилой район «Гармония» обретает европейские черты
Эксперимент по борьбе с болезнями животных проводится в Шпаковском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!