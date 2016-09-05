В Ставрополе задержаны все участники нападения на ювелирный магазин
Как уже сообщалось, 26 августа совершено вооруженное нападение на ювелирный салон в Ставрополе. Все участники банды задержаны. В ходе следствия сотрудники полиции установили также их причастность к ряду преступлений, совершенных в Михайловске. На их счету и попытка грабежа в банке: они дважды пытались похитить деньги из банкомата, однако не довели свой преступный умысел до конца по причине сработавшей тревожной сигнализации. В настоящее время задержанные дают признательные показания. В отношении всех участников преступлений возбуждены уголовные дела.