Фотография к статье В Ставрополе во время проверки документов мужчина открыл стрельбу по полицейским
Фото: из архива газеты «СП»
Стрельба. Пистолет
В Ставрополе 30-летний мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, вечером 4 сентября на одной из улиц Ставрополя полицейскими для проверки документов был остановлен мужчина, который из огнестрельного оружия открыл по ним огонь. Сейчас полицейские находятся в больнице, сообщили в краевом управлении СКР.