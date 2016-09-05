В Ставрополе во время проверки документов мужчина открыл стрельбу по полицейским

Фото: из архива газеты «СП»

В Ставрополе 30-летний мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело. По данным следствия, вечером 4 сентября на одной из улиц Ставрополя полицейскими для проверки документов был остановлен мужчина, который из огнестрельного оружия открыл по ним огонь. Сейчас полицейские находятся в больнице, сообщили в краевом управлении СКР.

http://www.stapravda.ru/20160905/v_stavropole_vo_vremya_proverki_dokumentov_muzhchina_otkryl_stre_96347.html