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5 сентября 2016 г.

В Ставрополе спасатели вернули домой, заблудившегося четырехлетнего ребенка

Субботним вечером, 3 сентября, в Ставрополе заблудился четырехлетний ребенок. Как сообщает подробности пресс-служба ПАСС СК, малыш без спроса ушел от бабушки и старшей сестры, отправившись в гости. В нескольких кварталах от дома он в одиночестве гулял по оживленному району города, когда на него обратили внимание небезразличные люди. Они остановили мальчика и вместе с ним дождались приезда спасателей.

– Вместе с сотрудником отдела по делам несовершеннолетних мы расспросили ребенка о его семье, узнали, что он хотел пойти в гости к родственникам, и именно поэтому ушел из дома, – рассказал спасатель ПАСС СК из Ставрополя Евгений Кривцов. – Найти его семью сразу не удалось – ребенок неправильно выговаривал свою фамилию. Поэтому было принято решение отыскать его дом самостоятельно.

Посадив малыша в аварийно-спасательный автомобиль, пассовцы стали искать его место жительства. Спустя несколько кварталов ребенок узнал улицу и указал на свой дом. На пороге его ждала заплаканная бабушка.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160905/v_stavropole_spasateli_vernuli_domoy_zabludivshegosya_chetyrekhl_96344.html
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