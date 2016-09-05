В Ставрополе принимают меры по сокращению муниципального долга

Ставрополь войдет в следующий год с солидной суммой муниципального долга – такие опасения были озвучены на совещании, которое прошло в администрации города. Ситуация с исполнением бюджетных показателей остается крайне сложной: за семь месяцев поступления от налога на доходы физических лиц, других налоговых и неналоговых доходов составили 88 процентов, город недополучил более 230 миллионов рублей. Пришлось заморозить отдельные затраты. Комментируя сложившееся положение, глава администрации Ставрополя А. Джатдоев заметил: «Город должен жить и развиваться, поэтому мы не можем допустить снижения затрат в ущерб благоустройству, модернизации социальной сферы, реализации важнейших муниципальных программ. Необходимо скоординировать совместную работу муниципалитета, финансовых и исполнительных органов по поиску путей выхода из создавшейся ситуации»

По мнению участников совещания, одна из проблем, кроется в том, что сегодня нередко используются «серые» схемы ухода от налогов. Целый ряд предприятий, юридических и не юридических лиц числятся у города в черном списке должников и злостных неплательщиков. Это и многое другое существенно влияет на бюджетные показатели.

А. Джатдоев поручил сформировать план совместных действий с правоохранительными, налоговыми органами и службой судебных приставов, где будут конкретизированы все моменты по долгу и намечены мероприятия по взысканию недоимки в бюджет. Так что в скором времени должникам придется раскошелиться. Глава администрации обратился так же к представителю министерства финансов края с просьбой учесть предложения муниципалитета по корректировки налоговой базы бюджета 2017 года, что поможет существенно его стабилизировать.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160905/v_stavropole_prinimayut_mery_po_sokrascheniyu_munitsipalnogo_dol_96322.html