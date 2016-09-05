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5 сентября 2016 г.

В неудаче на Олимпиаде в Рио ставрополец Евгений Кузнецов не винит тренеров

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко подчеркнул, что есть идея привлечь в тренерский штаб национальной команды иностранного специалиста. Сборная РФ впервые с 1988 года остались без олимпийских медалей в этом виде спорта по итогам выступления на Играх в Рио-де-Жанейро. Власенко заявил, что у него был разговор со спортивным директором сборной Великобритании россиянином Алексеем Евангуловым. Он подтвердил все мои предположения. Сказал, что мы остались в 80-х в плане специфики тренировок, у нас нет физической подготовки, работы со штангой. У Тома Дэйли четыре тренера – один на воде, один в зале, один, который занимается психологической подготовкой, а четвертый связывает это воедино. У нас же – главный тренер, который полностью контролировал весь процесс.

Главный тренер сборной О. Зайцев отреагировал: «Тренерский коллектив раскололся, была группа, которая торпедировала мое видение подготовки сборной. В итоге вся эта ситуация, весь этот негатив сказался на команде и вылился на результатах. Евгений Кузнецов принял мою сторону, Илья Захаров – ничью. Был нарушен психологический контакт в этом дуэте, это было заметно, не было горения в глазах».

В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20160905/v_neudache_na_olimpiade_v_rio_stavropolets_evgeniy_kuznetsov_ne__96334.html
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