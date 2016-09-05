В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы двое бандитов
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий органами федеральной службы безопасности была получена информация о оскрывающейся на территории Магарамкентского района Дагестана группе лиц, причастных к деятельности бандитского подполья, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. Был введен правовой режим контртеррористической операции. В лесном массиве в окрестностях села Самур было установлено место укрытия бандитов, которые при появлении бойцов спецназа открыли огонь из автоматического оружия. В результате последовавшего боеконтакта двое бандитов уничтожены, их личности установлены. Оба они являлись членами бандгруппы, совершавшей преступления террористической направленности. На месте боестолкновения обнаружены автоматы и боеприпасы к ним.
К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка – двое военнослужащих Федеральной службы войск Национальной гвардии получили ранения, один погиб.
Пострадавших среди гражданского населения нет.