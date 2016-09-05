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5 сентября 2016 г.

В 2017 году программа местных инициатив охватит всё Ставрополье

Лариса Калинченко.

Губернатор Владимир Владимиров провел еженедельное рабочее совещание в правительстве края. Одним из вопросов его повестки стала реализация в регионе Программы поддержки проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

Как сообщила заместитель председателя правительства – министр финансов Лариса Калинченко, в этом году в минфин поступило 167 заявок от муниципальных образований. Наиболее активными участниками программы стали Арзгирский, Изобильненский и Труновский районы, а также города Железноводск, Лермонтов и Пятигорск. После конкурсной оценки проектов будет принято решение о предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований на реализацию инициатив.

Губернатор напомнил, что Программа местных инициатив с 2017 года будет распространена на весь Ставропольский край. При этом общий объем ее финансирования, как плоанируется, составит до 1 миллиарда рублей.

– Обращаюсь ко всем территориям, которые до сих пор не участвовали в программе, – давайте свои предложения. Для того, чтобы наши города и села год от года становились комфортнее и благоустроеннее, – обратился Владимир Владимиров к главам муниципальных образований.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160905/v_2017_godu_programma_mestnykh_initsiativ_okhvatit_vse_stavropol_96336.html
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