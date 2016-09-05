Уроки воинского этикета начались у ставропольских кадетов

У учеников младших классов кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел первый урок воинского этикета. Кроме штатных педагогов в роли преподавателя выступил и гость – заслуженный работник культуры РФ полковник в отставке Виктор Медяник.

Директор «кадетки» Алексей Хитров особо отметил, что уважение к традициям должно помочь ермоловцам ощутить себя наследниками носителей прежнего ореола благородства, чести, традиций российского военного этикета. Далее кадетов ожидают занятия не только за партой, но и в танцевальном зале и гардеробе театра.

http://www.stapravda.ru/20160905/uroki_voinskogo_etiketa_nachalis_u_stavropolskikh_kadetov_96367.html