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5 сентября 2016 г.

Студенты Ставрополя могут оформить льготы на проезд

Студенты-очники, не достигшие возраста 23 лет, зарегистрированные в краевом центре по месту жительства или по месту пребывания, чей среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум, могут оформить ежегодную выплату социального пособия на проезд в автобусах междугороднего значения. Размер пособия составляет 1165 рублей 9 копеек и выплачивается в два этапа: с 1 февраля по 30 апреля и с 1 августа по 15 ноября.

Для оформления документов необходимо обращаться в МФЦ Ставрополя. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 56-66-43; 56-08-41.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160905/studenty_stavropolya_mogut_oformit_lgoty_na_proezd_96325.html
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