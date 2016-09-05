Ставропольские резервисты принимают участие в учениях «Кавказ 2016»
Вопросы содействия проведению учебных сборов в рамках учений «Кавказ 2016» обсуждены на еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова.
Глава края нацелил глав муниципальных образований держать на контроле условия, в которых находятся привлечённые с территорий резервисты.
Также Владимир Владимиров потребовал обеспечить доставку участников сборов к месту жительства после окончания учений.
– Никто не должен добираться на «перекладных». Власти должны помочь людям как можно скорее воссоединиться с семьями, – подчеркнул глава Ставрополья.
Фото пресс-службы губернатора СК