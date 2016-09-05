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5 сентября 2016 г.

Ставропольские резервисты принимают участие в учениях «Кавказ 2016»

На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края

Вопросы содействия проведению учебных сборов в рамках учений «Кавказ 2016» обсуждены на еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова.

Глава края нацелил глав муниципальных образований держать на контроле условия, в которых находятся привлечённые с территорий резервисты.

Также Владимир Владимиров потребовал обеспечить доставку участников сборов к месту жительства после окончания учений.

– Никто не должен добираться на «перекладных». Власти должны помочь людям как можно скорее воссоединиться с семьями, – подчеркнул глава Ставрополья.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160905/stavropolskie_rezervisty_prinimayut_uchastie_v_ucheniyakh_kavkaz_96361.html
Фотография к статье Ставропольские резервисты принимают участие в учениях «Кавказ 2016»
На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края
На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края
Фото пресс-службы губернатора СК
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