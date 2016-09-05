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5 сентября 2016 г.

Шесть ставропольских студентов – стипендиаты агропрофсоюза РФ

Группа студентов Ставрополья стала стипендиатами профсоюза агропромышленного комплекса РФ

Группа студентов Ставрополья стала стипендиатами профсоюза агропромышленного комплекса РФ. Она присуждается самым активным, талантливым студентам, участвующим в деятельности профсоюзной организации и общественной жизни учебного заведения с отличной и хорошей успеваемостью.

На этот раз таких оказалось шесть человек. В торжественной обстановке в Александровском сельскохозяйственном колледже председатель краевого агопрофсоюза Сергей Марнопольский вручил дипломы стипендиатов Александру Калиниченко и Ульяне Сердюк. В этом списке также студенты Георгиевского технологического техникума и Георгиевского техникума механизации, автоматизации и управления Рудольф Матевосян, Вадим Поспеев, а также Ставропольского государственного аграрного университета — Вадим Шпак и Елизавета Плугарева.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160905/shest_stavropolskikh_studentov__stipendiaty_agroprofsoyuza_rf_96328.html
Фотография к статье Шесть ставропольских студентов – стипендиаты агропрофсоюза РФ
Группа студентов Ставрополья стала стипендиатами профсоюза агропромышленного комплекса РФ
Группа студентов Ставрополья стала стипендиатами профсоюза агропромышленного комплекса РФ
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Шесть ставропольских студентов – стипендиаты агропрофсоюза РФ
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