Результаты 6-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата России по футболу 2016-17 г. среди команд зоны «Юг» второго дивизиона.

Вот их результаты: «Спартак» – «Биолог» – 2:2, «Ротор» – «Афипс» – 2:0, «Кубань-2» – «Чайка» – 2:2, «Черноморец» – СКА – 0:0, «Легион» – «Сочи» – 1:0, «Ангушт» – «Армавир» – 0:1. Бомбардиры зоны: М. Обозный ( «Чайка») и А. Жданов ( «Ротор») – по 5 мячей..

«ДИНАМО» – «КРАСНОДАР-2» – 2:0. «Краснодар-2» перед поездкой в Ставрополь заключил соглашение c бывшим полузащитником ЦСКА Амиром Натхо, который до этого выступал за «Дружбу», юношеский состав «Барселоны», а с 2015 г за молодежку ЦСКА, в котором играл его родственник Бибрас Натхо. Ставропольцы тоже под занавес трансферного окна взяли в аренду из столичного «Торпедо» родного брата Павла Погребняка 24-летнего Николая Погребняка, выступавшего до этого за «Томь» и «Иртыш»,. и 22-летнего форварда Никиту Кукояку, который раньше играл за столичный «Солярис», «Знамя Труда», костромской «Спартак» и даже успел попробовать свои силы в испанской «Алькобендасе» и армянской «Улиссе». В тоже время динамовец В. Клепиков до конца сезона отдан в аренду «Машуку», из которого в ФК «Орел» ушел Н. Кайдаш. Команда города-курорта в свою очередь дозаявила вратаря расформированного лискинского «Локомотива» Д. Зайцева, З. Кварацхелию из той же «Улиссе» и своих 17-летних воспитанников Д. Омарова, В. Полетаева и В. Юдина.

Чтобы не возвращаться к теме переходов, ставропольских болельщиков крайне удивил переход из «Динамо» в «Дружбу», игравших не последнюю роль в команде краевого центра С. Чернышева и А. Невидимого. «Сочи» распрощался с главным тренером Г. Бондаруком, место исполняющего его обязанности занял Д. Годунок, а ряды команды пополнили Е. Шипицин из «Мордовии» и В. Татарчук из «Знамя Труда». Армейцы Ростова заключили контракты с Н. Васильевым ( «Зенит» Иж), В. Шумским ( «Ангушт»), Р. Халиуллиным ( «Рязань»), но отпустили в «Черноморец» С. Путилина. Владикавказский «Спартак» усилился А. Догузовым из «Волгаря», а из «Динамо» (С-Петербург) в «Ротор» перебрался А. Малахов.

В прошлом чемпионате матч нынешних соперников в Ставрополе стал одной из самых ярких и запоминающихся игр сезона. И не только потому, что динамовцы выиграли – 3:2, а по динамике, накалу страстей, по качеству продемонстрированного соперниками футбола. И в этой встрече первый тайм держал в напряжении всю аудиторию, собравшуюся на стадионе. Вратарям скучать не приходилось, но до гола дело так и не дошло. После перерыва первый же угловой принес успех ставропольцам. Проворней всех в штрафной гостей оказался В. Розов, открывший счет. А когда на 60-й минуте В. Магомедов с пенальти удвоил превосходство хозяев, игра тихо-тихо потеряла всякую остроту.

«Динамо»: Толстопятов, Волобуев, Ярцев, Бакланов, Белозеров, Селеменев (Курбанов), Хугаев, Розов (Тодуа), Магомедов (Бацев), Курачинов (Кукуяка), Сердюков (Шаповалов).

«МАШУК-КМВ» – «ДРУЖБА» – 1:2. Начиная с 2003 года эти соперники встречались 20 раз. Пятигорчане одержали 11 побед, в пяти встречах уступили майкопской команде, четыре игры не выявили лучшего. Однако разность мячей 28-13 ставила «Машук» в позицию фаворита в этом противостоянии. Но уже на 28-й минуте за срыв атаки и вторую желтую карточку был удален пятигорчанин М. Абидинов, за это же нарушение арбитр из Сочи П. Кукуян, кстати, не первый раз допустивший в Пятигорске результативную «ошибку», назначил 11-метровый, который новый вратарь «Машука» Д. Зайцев отразил. Не имея особого преимущества, «Дружба» тем не менее дважды добилась успеха. И лишь перед самым финальным свистком пятигорчанин Д. Джатиев забил, так называемый, гол престижа. Только команде от этого не легче: клуб опустился на предпоследнее место в таблице.

«Машук-КМВ»: Зайцев, Мулляр, Абидинов, Джатиев, Родионов, Нестеренко (Садиров), Аншаков (Клепиков, Баев), Шрейдер (Михалев), Алиев, Карибов, Бугулов (Кварацхелия).

Положение команд

- | В Н П М О ---------------------------------- Биолог | 5 1 0 10-3 16 Ротор | 5 0 1 14-3 15 Черноморец | 4 1 1 9-3 13 Афипс | 3 2 1 7-3 11 Армавир | 3 1 2 7-7 10 Спартак Вл | 3 1 2 6-6 10 Динамо | 3 0 3 7-7 9 Краснодар-2 | 2 2 2 5-5 8 Легион Мч | 2 1 3 4-7 7 Кубань-2 | 2 1 3 8-13 7 Чайка | 1 4 1 9-9 7 Ангушт | 1 2 3 4-6 5 Дружба | 1 1 4 7-11 4 СКА | 1 1 4 6-11 4 Машук | 1 1 4 4-9 4 Сочи | 0 3 3 4-8 3

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20160905/rezultaty_6go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_96327.html