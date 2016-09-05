Программа ремонта школьных дворов будет запущена в Ставропольском крае
На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров внёс инициативу запуска краевой программы по ремонту и благоустройству школьных территорий.
– Мы должны запустить такую программу на будущий год, и ежегодно направлять средства на её финансирование, – отметил глава Ставропольского края.
Предполагается, что ресурсы будут направляться на ремонт и благоустройство территорий школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования.
Поручения по разработке механизма реализации программы даны правительству края и ряду ответственных министерств и ведомств.
Кроме того, Владимир Владимиров внёс предложение начать со следующего года систематический ремонт крыш в школах края. Объём и финансирование данных работ также будут закреплены в виде соответствующей краевой программы.
Фото пресс-службы губернатора СК