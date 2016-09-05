Программа ремонта школьных дворов будет запущена в Ставропольском крае

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров внёс инициативу запуска краевой программы по ремонту и благоустройству школьных территорий.

– Мы должны запустить такую программу на будущий год, и ежегодно направлять средства на её финансирование, – отметил глава Ставропольского края.

Предполагается, что ресурсы будут направляться на ремонт и благоустройство территорий школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования.

Поручения по разработке механизма реализации программы даны правительству края и ряду ответственных министерств и ведомств.

Кроме того, Владимир Владимиров внёс предложение начать со следующего года систематический ремонт крыш в школах края. Объём и финансирование данных работ также будут закреплены в виде соответствующей краевой программы.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160905/programma_remonta_shkolnykh_dvorov_budet_zapuschena_v_stavropols_96359.html