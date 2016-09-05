При пожаре в жилом доме в Ипатово погибли 4 человека, среди них ребёнок

Ночью 5 сентября загорелся жилой дом на одной из улиц в Ипатово, в ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела четырех человек, в том числе одного ребенка, 2011 года рождения.

Следственными органами проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, рассказали в краевом управлении СКР.

http://www.stapravda.ru/20160905/pri_pozhare_v_zhilom_dome_v_ipatovo_pogibli_4_cheloveka_sredi_ni_96338.html